Novellara, Danilo Luce emoziona il “Nomadincontro” con il brano contro il bullismo “Bullo dillo ke ballo” davanti a oltre 6 mila persone

Il cantautore abruzzese Danilo Luce ha emozionato il pubblico del “Nomadincontro – Tributo ad Augusto Daolio” a Novellara, sabato 14 febbraio, con la sua esibizione del brano “Bullo dillo ke ballo”, contro il bullismo e il cyberbullismo. Davanti a oltre 6 mila persone, poco prima del concerto dei Nomadi, Luce ha portato un messaggio forte e necessario, trasformando la musica in un momento di riflessione collettiva.

L’evento ha visto la partecipazione attenta e coinvolta del pubblico, che ha accolto con entusiasmo il brano di Luce. Ma la serata ha assunto un significato ancora più profondo il giorno successivo, quando i Nomadi hanno deciso di premiare i genitori di Paolo Mendico, il ragazzo che si è tolto la vita a causa del bullismo. Un gesto simbolico e potente che testimonia l’impegno condiviso contro il bullismo e il cyberbullismo.

“Tornare a suonare su quel palco a Novellara è stato un momento che porterò per sempre nel cuore”, ha dichiarato Danilo Luce. “Ringrazio Beppe Carletti dei Nomadi per avermi permesso di condividere il palco e riconoscere l’importanza di un messaggio contro il bullismo e il cyberbullismo. Questo dimostra che la musica può essere uno strumento di consapevolezza e cambiamento.”

Il progetto di Danilo Luce, che ha preso il via il 10 gennaio con uno spettacolo ad Avezzano, si focalizza sull’utilizzo della musica come strumento di dialogo, consapevolezza e responsabilità sociale. Il brano “Bullo dillo ke ballo”, scritto dieci anni fa e ripreso di recente, affronta in modo diretto il tema del bullismo e del cyberbullismo, dando voce alle vittime e richiamando i responsabili della violenza.

La musica di Danilo Luce ha anche trovato spazio all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale “Mazzini Fermi” di Avezzano, dove è stato girato il videoclip del brano. Questa iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Carispaq e dalla collaborazione della dirigente scolastica Fabiana Iacovitti, ha coinvolto gli studenti, i giovani atleti dell’Asd Sivel Calcio, i membri della squadra Orione e i giovani cantanti del coro diretto dal M° Tiziana Buttari, unendo musica, scuola e sport.