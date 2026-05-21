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Novi Ligure: tappa del Giro d’Italia 2026

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In queste ore, novi ligure è il tema più cercato online, in cima ai top trend sui motori di ricerca. Il Giro d’Italia 2026 ha fatto tappa nella suggestiva città piemontese, che si è vestita a festa per accogliere i corridori lungo il percorso della 12ª tappa da Imperia. Situata nella provincia di Savona, novi ligure ha visto le strade chiuse per permettere il passaggio dei ciclisti sull’Aurelia, coinvolgendo appassionati e curiosi lungo i 175 km di competizione.

La presenza del Giro d’Italia ha portato grande movimento e interesse nella cittadina, con gli abitanti e i visitatori che si sono riversati lungo le strade per tifare i partecipanti e vivere da vicino l’emozione della competizione ciclistica più famosa d’Italia. Novi ligure, con la sua storia e le sue bellezze, si è trasformata in un palcoscenico suggestivo per lo sport e per la passione dei suoi abitanti.

Per tutti coloro che vogliono approfondire, è possibile trovare ulteriori dettagli e aggiornamenti online su questo evento di rilevanza nazionale.

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