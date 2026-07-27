Novità e record nel salto in lungo

Il salto in lungo è al centro dell’attenzione in queste ore, con notizie di rilievo che stanno facendo il giro del web. Tra le novità più sorprendenti, spicca il cambio di specialità di Tara Davis, Campionessa Olimpica, che decide di spostarsi sui 100 metri ostacoli, dimostrando un tempo di spessore mondiale. Un passo inaspettato che sta alimentando discussioni e curiosità nel mondo dell’atletica leggera.

Non solo cambi di specialità, ma anche record battuti: a Firenze, Diaz ha stabilito un nuovo primato italiano nel salto triplo, con un balzo da 17,87 metri che ha lasciato il pubblico senza fiato. Un’impresa straordinaria che conferma l’eccezionale talento dell’atleta e la sua costante ricerca della perfezione.

Non mancano le emozioni nei campionati Assoluti, con Jacobs che si aggiudica la vittoria in una gara al cardiopalma. Ma è stato soprattutto Diaz a stupire tutti, regalando al pubblico un balzo da record nel triplo salto, confermando il suo status di protagonista indiscusso del panorama sportivo internazionale.

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