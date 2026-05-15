Novità sulle visite mediche Inps per malattia

In queste ore, una notizia riguardante le visite mediche ispettive per malattia dell’Inps è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Le ultime novità riguardano un cambiamento nelle visite fiscali per i lavoratori in malattia, con gli ispettori Inps che potrebbero effettuare controlli direttamente a domicilio. Si parla di regole più severe, con l’introduzione di nuove fasce orarie di reperibilità e un aumento del coinvolgimento dei medici nei controlli. Queste modifiche potrebbero avere un impatto significativo sulla gestione delle assenze per motivi di salute e sul monitoraggio della veridicità delle certificazioni mediche. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online.