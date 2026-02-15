Novità sull’Intelligenza Artificiale

In queste ore, l’Intelligenza Artificiale è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Secondo recenti studi, l’India sta affrontando con successo la transizione verso l’IA generativa nel settore IT, senza subire perdite di massa di posti di lavoro. Il Segretario MeitY S. Krishnan ha sottolineato che l’IA potrebbe creare più occupazione di quante ne porti via, aprendo nuove opportunità nel mercato del lavoro.

Questi sviluppi testimoniano la capacità dell’India di adattarsi alle sfide tecnologiche emergenti e di capitalizzare sull’innovazione nel campo dell’IA. L’industria IT indiana sembra essere in grado di navigare con successo la transizione verso l’IA generativa, aprendo la strada a nuove prospettive e a una maggiore competitività a livello globale.

