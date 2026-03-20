Nowruz: l’importante festività persiana

In queste ore, il tema di tendenza online è il Nowruz, la festività che celebra il capodanno persiano. Quest’anno, per gli iraniani, Nowruz ha un significato particolare, segnato da conflitti e timori. Nonostante le sfide, la tradizione di accogliere il nuovo anno con rinnovata speranza e gioia continua a resistere. Una festa che porta con sé valori di rinascita e unità, nonostante le difficoltà del momento.

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