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Nubifragio: criticità sulle coste calabresi

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La notizia del nubifragio sta monopolizzando l’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. In particolare, l’allerta meteo in Calabria ha fatto scattare l’allerta gialla per temporali e criticità imminenti. Sulla costa jonica catanzarese si segnalano nubifragi che hanno causato allagamenti tra Soverato e Montepaone, mentre a Catanzaro il maltempo ha portato a situazioni di emergenza con grandinate e disagi diffusi. La situazione resta fluida e in evoluzione, con le autorità e i soccorritori al lavoro per fronteggiare gli effetti negativi del maltempo.

Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su questo tema e sulle misure adottate, si consiglia di consultare fonti autorevoli online.

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