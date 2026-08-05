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Nubifragio in Val di Fassa: evacuati escursionisti

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La Val di Fassa è al centro dell’attenzione in queste ore, con un violento nubifragio che ha causato frane e fango nella zona del Gardeccia. Numerosi escursionisti sono stati evacuati in sicurezza, mentre in quattro rifugi sono stati ripristinati i servizi di acqua, energia e fognature dopo i danni causati dal maltempo.

Il Catinaccio è stato colpito da un temporale violento che ha portato alla cancellazione di alcuni sentieri, con escursionisti che sono stati evacuati con l’ausilio di elicotteri per garantire la loro incolumità.

La notizia ha generato grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli sull’accaduto, è possibile approfondire online alla ricerca di aggiornamenti in tempo reale sulla situazione in Val di Fassa.

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