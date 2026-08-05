Nubifragio in Val di Fassa: evacuati escursionisti

La Val di Fassa è al centro dell’attenzione in queste ore, con un violento nubifragio che ha causato frane e fango nella zona del Gardeccia. Numerosi escursionisti sono stati evacuati in sicurezza, mentre in quattro rifugi sono stati ripristinati i servizi di acqua, energia e fognature dopo i danni causati dal maltempo.

Il Catinaccio è stato colpito da un temporale violento che ha portato alla cancellazione di alcuni sentieri, con escursionisti che sono stati evacuati con l’ausilio di elicotteri per garantire la loro incolumità.

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