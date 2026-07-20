Nubifragio nel Ferrarese: danni e disagi diffusi

Lunedì 20 Luglio 2026, un violento nubifragio ha colpito diverse zone del Ferrarese, causando allagamenti di fronte all’ospedale e alla casa di riposo. Le intense precipitazioni hanno portato a ripetuti blackout, causando disagi per le famiglie residenti. Inoltre, una violenta grandinata ha colpito la zona, con chicchi che sono caduti fino a 9 centimetri di diametro. La provincia di Ferrara si è trovata in ginocchio di fronte alla forza della tempesta: ingenti danni sono stati riportati, con raccolti agricoli distrutti e danni materiali diffusi.

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