Nubifragio: traffico intenso e violenta grandinata

Il tema del nubifragio è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Un violento temporale ha colpito la città, causando traffico intenso con oltre 500 veicoli coinvolti. L’ultimo aggiornamento feed risale alle 19:20, mentre la situazione attuale vede le strade intasate da macchine ferme sotto una ‘pioggia’ di grandine. La popolazione è chiamata a prestare massima attenzione a causa delle temperature elevate e del rischio di temporali intensi. Nel frattempo, arriva una nuova ondata di caldo, sebbene il Trentino sembri essere ai margini e le temperature non dovrebbero subire ulteriori aumenti. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione, è consigliabile approfondire online.