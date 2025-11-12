- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 12, 2025
Attualità

Nuova Pescara, lettera congiunta dei comitati a Marsilio e Sospiri: “Rispettare la scadenza 1/1/2027”

PESCARA – I tre comitati pro-fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno inviato una lettera congiunta al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale per chiedere il rispetto della scadenza del 1° gennaio 2027 per l’istituzione della Nuova Pescara.

Nella missiva si richiama la “decisa volontà popolare” espressa dal referendum del 2014, che “ha certificato sul piano giuridico quanto è già realtà nella vita quotidiana e nella coscienza dei cittadini”. I comitati esprimono preoccupazione per i “ripetuti rinvii (01/01/2022, 01/02/2023, 01/01/2024, 01/01/2027)”, ritenuti “più legati a ragioni di campanilismo e provincialismo politico che a una sana politica istituzionale”.

Secondo i promotori, “i fruitori della fusione sono solo i cittadini” e la Regione Abruzzo dovrebbe “spingere in modo deciso verso il rispetto dei termini di legge”, anche “esercitando un’azione collaborativa e di supporto tecnico” per l’aggregazione delle funzioni e dei servizi associativi, “nel rispetto della volontà popolare e della democrazia”.

La lettera evidenzia che la Nuova Pescara “ha ottenuto dallo Stato nel 2022 la possibilità di accedere a finanziamenti fino a 105 milioni di euro da fruire nei successivi 10 anni”, frutto “dell’attivismo delle Associazioni e dei Parlamentari del territorio”, risorse che “potrebbero non essere fruite a causa dei continui rinvii e di una politica dilatoria”. Per i comitati, la nuova realtà istituzionale potrà essere “protagonista di nuovi equilibri economici, politici e infrastrutturali del Medio Adriatico e balcanico nel contesto dell’Unione europea”.

Sul fronte degli investimenti, si sottolinea che “si sono già persi appuntamenti importanti” con i finanziamenti PNRR e altri fondi europei e nazionali, e che “non si può attendere oltre” poiché la fusione “ha una ricaduta diretta sui flussi produttivi e sociali dei territori” e, in modo indiretto, “sull’intero Abruzzo”.

L’appello finale è rivolto alla sensibilità delle istituzioni regionali: “Superare il provincialismo politico e le paure” per “ragionare nell’ottica di una città nuova e moderna”, i cui benefici socioeconomiciricadono su tutti i cittadini abruzzesi”.

