Nuova tassa sui pacchi, quanto pagheremo ora

La nuova legge di Bilancio 2026 in discussione in Parlamento introduce una misura destinata a farsi sentire sulle spedizioni dei prossimi anni: un contributo fisso di 2 euro su ogni pacco di valore fino a 150 euro. La novità riguarda anche le spedizioni che partono e arrivano in Italia e si accompagna ad altri interventi sul fronte fiscale, come il raddoppio graduale della Tobin tax e la conferma della cedolare secca al 21% sulla prima casa affittata con locazioni brevi.

Come funziona la nuova tassa sui pacchi

La misura prevede l’introduzione di un contributo fisso di 2 euro sulle cosiddette micro-spedizioni, cioè i pacchi di valore non superiore a 150 euro. Inizialmente pensata solo per le merci in arrivo da Paesi extra Ue, la tassa viene estesa anche alle spedizioni interne, con origine e destinazione in Italia, per evitare che il prelievo venga considerato un dazio doganale e dunque in contrasto con le regole europee.

In pratica, per ogni pacco rientrante nella soglia di valore stabilita, il soggetto che effettua la spedizione dovrà corrispondere i 2 euro aggiuntivi. Resta da capire in che misura questo costo verrà assorbito dagli operatori logistici o trasferito ai clienti finali, ad esempio come voce separata in fattura o con un adeguamento delle spese di spedizione.

La misura punta a reperire nuove risorse in un settore, quello dell’e-commerce e delle consegne a domicilio, cresciuto molto negli ultimi anni, mantenendo allo stesso tempo una struttura di prelievo semplice e facile da applicare.

Chi sarà più interessato dalla nuova imposta

Il contributo di 2 euro riguarda in particolare:

le spedizioni di beni di piccolo e medio valore fino a 150 euro;

fino a 150 euro; i pacchi che transitano tramite corrieri espressi e servizi di recapito collegati al commercio online;

collegati al commercio online; le spedizioni sia in ingresso sia in uscita, anche all’interno del territorio nazionale.

Ne resteranno fuori le spedizioni che superano la soglia di valore prevista e le operazioni che non rientrano nella definizione di micro-spedizione. I dettagli applicativi e le eventuali esclusioni specifiche (per particolari categorie di beni o operatori) saranno chiariti dai provvedimenti attuativi collegati alla manovra.

Tobin tax verso il raddoppio

Per compensare parte degli effetti di altre misure fiscali, la manovra interviene anche sulla Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie. L’aliquota applicata agli scambi di azioni sui mercati regolamentati e non regolamentati è destinata a salire progressivamente, con un percorso che porterà, entro il 2026, a un livello sostanzialmente doppio rispetto a quello attuale.

L’obiettivo dichiarato è quello di aumentare il gettito, portando in cassa diversi miliardi di euro nel giro di alcuni anni, senza intervenire in modo diretto sulla tassazione ordinaria dei redditi delle persone fisiche. La misura interessa soprattutto gli investitori che effettuano operazioni frequenti sui mercati azionari.

Affitti brevi: conferma del 21% sulla prima casa

Un altro capitolo importante della manovra riguarda gli affitti brevi, spesso gestiti tramite piattaforme online. Dopo settimane di discussione, è stato definito un compromesso che prevede:

cedolare secca al 21% confermata per la prima casa destinata alle locazioni brevi;

confermata per la prima casa destinata alle locazioni brevi; aliquota al 26% per il secondo immobile affittato con la stessa formula;

per il secondo immobile affittato con la stessa formula; a partire dal terzo immobile, l’attività viene inquadrata come impresa, con obbligo di partita Iva e tassazione secondo le regole del reddito d’impresa.

In questo modo si cerca di tutelare i piccoli proprietari che affittano una singola casa, chiedendo invece un maggiore contributo fiscale a chi gestisce più immobili con logiche più vicine a una vera e propria attività imprenditoriale.

Perché la tassa sui pacchi fa discutere

La nuova tassa sulle micro-spedizioni è al centro del dibattito perché tocca un settore, quello delle consegne a domicilio, diventato ormai parte della vita quotidiana. I critici temono un possibile aumento dei costi per i consumatori finali e per le piccole imprese che vendono online, mentre i sostenitori sottolineano la necessità di ampliare la base del prelievo in un comparto in forte espansione.

La manovra 2026, nel suo complesso, punta a mantenere l’equilibrio dei conti pubblici combinando nuove entrate, come il contributo sui pacchi e il rafforzamento della Tobin tax, con interventi mirati su imposte già esistenti, tra cui la cedolare secca sugli affitti brevi. L’iter parlamentare in corso potrà ancora apportare ritocchi, ma l’impianto delle misure principali appare ormai tracciato.

Per chi compra e vende online, per i piccoli proprietari e per gli investitori finanziari, sarà importante seguire gli sviluppi delle prossime settimane per capire come cambierà, in concreto, il peso fiscale a partire dal 2026.