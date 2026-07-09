Nuova XDJ-AN: rivoluzione per i DJ

Nelle ultime ore, il tema del nuovo XDJ-AN di AlphaTheta è diventato un trend top sui motori di ricerca, attirando l’attenzione degli appassionati di musica e tecnologia. Il CDJ-1500X multi player, compatto e con supporto cloud e integrazione CoBeat, promette di semplificare il passaggio dai set da camera alle cabine dei club.

Questo nuovo dispositivo è pensato per i DJ che vogliono costruire la propria esperienza musicale in modo innovativo e personalizzato. Con funzionalità all’avanguardia, AlphaTheta si conferma un punto di riferimento nel settore dell’intrattenimento musicale.

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