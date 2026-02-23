Nuove regole pos e scontrini: linee guida Agenzia Entrate

La notizia delle nuove regole riguardanti pos e scontrini è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto che è tra i top trend sui motori di ricerca. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida esaustiva che illustra gli obblighi, le esenzioni e le scadenze per negozi e locali nel 2026. Tra le novità, l’obbligo di collegare i pos ai registratori di cassa a partire dal 5 marzo e lo stop alla conservazione delle ricevute Pos. Si preannunciano quindi importanti cambiamenti nel settore, con implicazioni sia per i gestori che per i consumatori.

Per approfondire ulteriormente l’argomento e rimanere aggiornati sulle ultime novità, è possibile consultare fonti attendibili online. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi su questa tematica di grande rilevanza per il mondo commerciale e fiscale.