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Nuove regole sul TFR dal 1 luglio: cosa cambia

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La notizia delle nuove regole sul trattamento di fine rapporto, in vigore dal 1 luglio, è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Si discute della destinazione del TFR, se nei fondi pensione o in azienda, e di cosa convenga di più per i lavoratori. Le novità riguardano anche i nuovi assunti e il tempo necessario per prendere una decisione in merito. La COVIP ha pubblicato una delibera sulla previdenza complementare che fornisce chiarezza su alcuni punti. Approfondimenti su queste novità possono essere trovati online, dove è possibile trovare risposte alle domande più frequenti emerse in merito a queste modifiche normative.

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