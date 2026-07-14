Nuove soglie e controlli del redditometro

In queste ore, il tema del redditometro è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla di controlli più mirati sui conti correnti, con l’addio al redditometro e l’introduzione di nuove soglie per gli accertamenti e i prelievi. Questa evoluzione potrebbe portare a cambiamenti significativi nelle modalità di monitoraggio fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per saperne di più su questa riforma e sulle implicazioni per i contribuenti, è consigliabile approfondire online.