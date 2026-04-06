Nuovi investimenti per lo sport a Venezia

In queste ore, il tema di Venezia è molto cercato online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Si parla di importanti sviluppi legati al calcio e agli investimenti nel settore sportivo della città lagunare.

Il Venezia FC sta progettando di investire 33 milioni di euro per completare la costruzione del nuovo stadio nel Bosco dello Sport. Questa iniziativa promette di dare una svolta al panorama calcistico locale, offrendo infrastrutture moderne e all’avanguardia per i tifosi e gli atleti.

Recentemente è stato aggiudicato al Venezia FC il progetto del nuovo stadio di Tessera, un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di strutture sportive di qualità nella zona.

Il bando per il nuovo stadio ha suscitato grande entusiasmo tra i cittadini veneziani, con il vicesindaco che ha espresso la sua soddisfazione per la possibilità di sognare un futuro più luminoso per lo sport cittadino.

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