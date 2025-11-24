Nuovi voli natalizi per Londra da Pescara: due collegamenti straordinari il 19 dicembre e il 2 gennaio

PESCARA – Abruzzo Airport amplia l’offerta dei collegamenti con il Regno Unito in vista delle festività natalizie. Lo scalo ha annunciato l’attivazione di due voli aggiuntivi per Londra, programmati per venerdì 19 dicembre e venerdì 2 gennaio, pensati per chi rientra in Abruzzo per le feste o per chi vuole trascorrere qualche giorno nella capitale britannica nel periodo più suggestivo dell’anno.

I nuovi collegamenti si inseriscono su una rotta già consolidata, che negli ultimi anni ha visto un costante aumento di passeggeri e ha contribuito a rendere Londra una delle destinazioni internazionali più scelte dai viaggiatori in partenza dallo scalo pescarese. Il potenziamento dei voli si colloca nel solco della crescita registrata da Abruzzo Airport, che negli ultimi esercizi ha toccato numeri record in termini di traffico, con Londra stabilmente tra le mete più gettonate.

Le due nuove date offrono un’opportunità in più per chi vive o studia oltremanica e desidera rientrare in regione senza scali intermedi, ma anche per chi dall’Abruzzo intende approfittare dell’atmosfera natalizia londinese, tra mercatini, luci e iniziative dedicate alle feste. Volare dallo scalo pescarese consente di evitare lunghi spostamenti verso altri aeroporti e di gestire con maggiore semplicità i tempi di viaggio, soprattutto in un periodo di traffico intenso come quello natalizio.

L’iniziativa conferma la strategia di sviluppo di Abruzzo Airport, orientata a rafforzare i collegamenti internazionali e a sostenere sia la domanda outgoing sia l’arrivo di visitatori dall’estero. I voli aggiuntivi per Londra rappresentano un ulteriore tassello nel percorso di crescita dello scalo, che punta a consolidare il proprio ruolo di riferimento per l’area adriatica centrale e per le comunità abruzzesi e molisane che viaggiano da e verso il Regno Unito.