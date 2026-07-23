Nuovo Comune di Pescara: riunione con l’on. Pagano sulla Città Metropolitana

Si svolgerà domani, venerdì 24 luglio, alle ore 10, una nuova riunione della prima commissione consiliare permanente del Comune di Pescara che si occupa di “Statuto – Regolamenti – Nuovo Comune di Pescara”, convocata dal presidente Luigi Albore Mascia. Alla riunione è stato invitato a partecipare l’onorevole Nazario Pagano (Forza Italia), presidente della commissione Affari costituzionali alla Camera dei Deputati, per discutere con la commissione del progetto di legge che è stato presentato in Parlamento sulla Città Metropolitana, argomento già affrontato in altre riunioni della stessa commissione.

La riunione rappresenta un importante momento di confronto tra le istituzioni locali e nazionali riguardo alla proposta di legge sulla Città Metropolitana, un tema di grande rilevanza per il territorio di Pescara e per il suo futuro sviluppo. L’intervento dell’onorevole Pagano permetterà di approfondire i dettagli del progetto e di discutere possibili linee guida per ottimizzare l’organizzazione e la gestione della Città Metropolitana.

La presenza dell’onorevole Nazario Pagano, esperto in materia costituzionale, conferisce alla riunione un’importanza particolare, evidenziando l’interesse e l’attenzione delle istituzioni nazionali verso le dinamiche locali e le esigenze del territorio.

La discussione si preannuncia pertanto come un momento di confronto costruttivo e di approfondimento su temi cruciali per lo sviluppo della città di Pescara e dei comuni limitrofi, evidenziando la volontà di trovare soluzioni condivise e efficaci per migliorare la gestione del territorio e favorire la crescita economica e sociale della zona.

La riunione della commissione consiliare permanente del Comune di Pescara rappresenta dunque un’opportunità importante per riflettere su possibili prospettive di miglioramento e per individuare strategie comuni che possano rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità.