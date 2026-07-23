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Politica

Nuovo Comune di Pescara: riunione con l’on. Pagano sulla Città Metropolitana

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Si svolgerà domani, venerdì 24 luglio, alle ore 10, una nuova riunione della prima commissione consiliare permanente del Comune di Pescara che si occupa di “Statuto – Regolamenti – Nuovo Comune di Pescara”, convocata dal presidente Luigi Albore Mascia. Alla riunione è stato invitato a partecipare l’onorevole Nazario Pagano (Forza Italia), presidente della commissione Affari costituzionali alla Camera dei Deputati, per discutere con la commissione del progetto di legge che è stato presentato in Parlamento sulla Città Metropolitana, argomento già affrontato in altre riunioni della stessa commissione.

La riunione rappresenta un importante momento di confronto tra le istituzioni locali e nazionali riguardo alla proposta di legge sulla Città Metropolitana, un tema di grande rilevanza per il territorio di Pescara e per il suo futuro sviluppo. L’intervento dell’onorevole Pagano permetterà di approfondire i dettagli del progetto e di discutere possibili linee guida per ottimizzare l’organizzazione e la gestione della Città Metropolitana.

La presenza dell’onorevole Nazario Pagano, esperto in materia costituzionale, conferisce alla riunione un’importanza particolare, evidenziando l’interesse e l’attenzione delle istituzioni nazionali verso le dinamiche locali e le esigenze del territorio.

La discussione si preannuncia pertanto come un momento di confronto costruttivo e di approfondimento su temi cruciali per lo sviluppo della città di Pescara e dei comuni limitrofi, evidenziando la volontà di trovare soluzioni condivise e efficaci per migliorare la gestione del territorio e favorire la crescita economica e sociale della zona.

La riunione della commissione consiliare permanente del Comune di Pescara rappresenta dunque un’opportunità importante per riflettere su possibili prospettive di miglioramento e per individuare strategie comuni che possano rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità.

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