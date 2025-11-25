Nuovo piano di pace, Ucraina più vicina all’intesa

Mentre la guerra in Ucraina entra nel suo quarto anno, le ultime ore sono state segnate da una sovrapposizione tra diplomazia e nuovi attacchi militari. A Abu Dhabi si sono svolti colloqui riservati tra rappresentanti statunitensi e russi su un possibile accordo per fermare il conflitto, mentre missili e droni hanno nuovamente colpito Kyiv, causando almeno sei vittime e numerosi feriti secondo le autorità locali.

Sul fronte diplomatico, Stati Uniti e Ucraina hanno lavorato nelle scorse ore all’aggiornamento del piano di pace promosso dall’amministrazione Trump, nato come documento in 28 punti e ora ridotto, dopo i colloqui di Ginevra, a una versione definita “raffinata” dalle parti coinvolte. Secondo ricostruzioni di stampa, Kyiv avrebbe accettato in linea di principio di fissare a 800.000 unità il tetto delle forze armate in tempo di pace, rispetto all’ipotesi iniziale di 600.000, mantenendo comunque un esercito tra i più numerosi in Europa. Restano però aperti i nodi più sensibili: status dei territori occupati, garanzie di sicurezza a lungo termine e rapporto futuro con la NATO.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di “prospettive” per rendere reale il percorso verso un cessate il fuoco, sottolineando però che “molto lavoro resta da fare” e che i punti più delicati dovranno essere affrontati direttamente con il presidente statunitense nelle prossime settimane. Fonti ucraine hanno spiegato che il governo sostiene l’“essenza” del quadro di pace discusso con Washington, ma insiste perché l’intesa non si traduca in una forma di imposizione unilaterale. Dal lato russo, il Cremlino ha finora evitato di pronunciarsi in modo dettagliato sulla versione aggiornata del piano, lasciando intendere di considerare il cosiddetto “framework Trump” come l’unica proposta ritenuta sostanziale, pur mantenendo margini di ambiguità sulla propria posizione finale.

In parallelo, l’Unione europea si sta muovendo per rafforzare il sostegno strutturale a Kyiv. Il Parlamento europeo ha approvato un programma da 1,5 miliardi di euro per integrare più a fondo l’industria della difesa ucraina con quella dei Paesi membri, destinando una parte delle risorse a strumenti specifici per l’assistenza militare a lungo termine. In un altro dossier, le principali agenzie di rating hanno valutato come gestibile, per i bilanci dei Paesi UE, l’ipotesi di un maxi prestito da 140 miliardi di euro all’Ucraina garantito dagli utili derivanti dai beni russi congelati, ritenendo limitato il rischio di ricadute sui giudizi di solvibilità dei singoli Stati.

Sul terreno il conflitto non si è fermato. Nella notte, droni e missili ucraini hanno colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche in diverse regioni della Russia meridionale, in particolare nei territori di Rostov e del Krasnodar. Secondo fonti militari ucraine, tra i bersagli figurano strutture industriali legate alla produzione aeronautica, depositi di carburante e siti collegati alla difesa antiaerea, inclusi sistemi a lunga gittata. Autorità russe locali hanno riferito di danni e di vittime nell’area di Rostov, mentre sono in corso verifiche sull’entità effettiva degli impatti, in particolare nel porto di Novorossijsk e in altri nodi logistici strategici.

L’Ucraina, a sua volta, continua a subire attacchi missilistici e raid con droni sulle principali città. Nell’ultimo bombardamento su Kyiv le autorità hanno confermato almeno sei morti, mentre i servizi di emergenza segnalano edifici residenziali danneggiati e interruzioni in varie zone della capitale. Il quadro umanitario resta grave anche alla luce degli attacchi dei giorni scorsi: a Ternopil, in Ucraina occidentale, una precedente offensiva contro complessi abitativi ha causato 34 vittime e decine di feriti, tra cui diversi minori, confermando come le aree civili continuino a pagare un prezzo altissimo al conflitto.

Gli osservatori internazionali sottolineano come i segnali di apertura diplomatica si intreccino con una situazione militare ancora molto tesa. Le analisi più recenti descrivono un fronte caratterizzato da progressi limitati, ottenuti al costo di pesanti perdite, e da una continua pressione su centri urbani e infrastrutture critiche. In questo contesto, la combinazione tra negoziati in corso, piani di sicurezza a lungo termine e nuove misure economiche e industriali da parte dei partner occidentali delineano uno scenario in cui la prospettiva di un accordo resta possibile, ma dipende da scelte politiche ancora tutte da definire nelle prossime settimane.