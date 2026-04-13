Nvidia: un trend in crescita

Le ultime ore vedono Nvidia al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend di ricerca. Si parla di un lungo periodo di successi per l’azienda, con l’attuale serie di vittorie che non si vedeva dal 2023. C’è chi si chiede se questa volta sia tutto reale, mentre altri notano che il titolo di Nvidia sta gradualmente guadagnando slancio. Un dato significativo è l’ottavo giorno consecutivo di crescita, a conferma di un trend positivo. Inoltre, la leadership dell’amministratore delegato nel supportare diversi collegamenti nell’ambito dell’intelligenza artificiale conferma l’impegno dell’azienda in settori innovativi e strategici.

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