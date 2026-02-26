“On The Road” nelle Università. Pestilli (CPO): autodeterminazione ed empowerment

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:26 febbraio 2026 – 17:25- L’Aquila, 26 febbraio – La Commissione Pari Opportunità (CPO) di Regione Abruzzo ha presentato questa mattina, a Palazzo dell’Emiciclo, la nuova iniziativa della strategia “On The Road”, rivolta agli studenti e alle studentesse degli Atenei e delle scuole secondarie abruzzesi – precisa la nota online. La conferenza stampa, moderata dalla presidente Cpo, Rosa Pestilli, è servita a lanciare il primo momento di confronto, previsto per martedì 3 marzo, al centro congressi “L. Zordan” dell’Università dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. “In questa nuova fase di On The Road saranno coinvolti tutti e tre gli Atenei d’Abruzzo”, ha dichiarato Pestilli e ha aggiunto: “Porteremo nelle aule universitarie e tra i banchi dei licei, esperti, accademici, educatori, che offriranno competenze e formazione in materia di empowerment femminile, autodeterminazione, educazione finanziaria e approccio alle materie STEM”.“Fare rete”, è il concetto chiave che è stato ribadito da tutti i soggetti presenti – Di rete con le scuole, ha parlato Massimiliano Nardocci, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Non smetteremo di collaborare con tutte le realtà del territorio che indagano il fenomeno della violenza di genere e che promuovono lo sviluppo delle pari opportunità. La scuola ha due vantaggi, la possibilità di agire in modo capillare sul territorio e l’azione incisiva nella fase dell’età evolutiva, che facilita la ricezione di questo tipo di messaggi”, ha sottolineato Nardocci – aggiunge la nota pubblicata. La rete si estende al mondo accademico e universitario, rappresentato dalle professoresse, Antinisca Di Marco, referente Università dell’Aquila per l’uguaglianza e le pari opportunità e Silvia Nanni, presidente Comitato Unico di Garanzia Univaq. “Crediamo nella pluralità e nello scambio di idee – hanno detto – L’Ateneo aquilano aderisce con convinzione a questo percorso – recita il testo pubblicato online. Negli anni la nostra azione ha già lasciato una traccia visibile, passata per progetti come ‘Pinkamp’, ideato per ragazze di terza o quarta superiore che desiderano avvicinarsi alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), e scoprire come queste possano essere applicate a tutte le discipline in modo creativo e divertente”. All’iniziativa aderirà anche l’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo, rappresentato dal presidente Enrico Perilli, che ha spiegato come il loro contributo sarà più culturale che clinico: “Cercheremo di aiutare a concepire una rappresentazione di ruoli di genere diversa da quella elaborata sinora”. Alla conferenza sono intervenute anche le rappresentanti di CNA Abruzzo (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Daniela Ciangreco, coordinatrice Impresa Donna Abruzzo, e Tatiana Conti – precisa la nota online. Per la Commissione Pari opportunità erano presenti anche Antonella Pallotta, coordinatrice della sottocommissione alle professioni e Antonella Luciani, componente della Commissione Pari Opportunità Abruzzo, delegata Ance Abruzzo e di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it