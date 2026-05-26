“On The Road”: società di consulenza pescarese aderisce al progetto della Cpo Abruzzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:26 maggio 2026 – 12:15- La Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo (CPO) rafforza la rete territoriale capace di trasformare i principi delle pari opportunità in azioni concrete, condivise e misurabili – precisa la nota online. “In questo percorso – si legge in una nota della CPO – il progetto On the Road si conferma uno spazio dinamico di ascolto, collaborazione e costruzione di opportunità reali per le donne, con particolare attenzione a chi ha vissuto situazioni di fragilità e violenza”. In questo quadro, si annuncia l’adesione di Mirus S.r.l., società di consulenza specializzata in comunicazione strategica e organizzativa, guidata dall’amministratore unico, Michele Russo – recita il testo pubblicato online. L’azienda ha formalizzato la propria manifestazione di interesse in data 20 maggio 2026, dichiarando la volontà di partecipare attivamente al progetto e di contribuire alla futura sottoscrizione del Protocollo di Intesa finalizzato a sostenere il reinserimento lavorativo delle donne e a promuovere percorsi di autonomia, inclusione e valorizzazione del talento femminile – si apprende dalla nota stampa. L’ingresso di Mirus rappresenta un ulteriore passo avanti nel dialogo tra istituzioni, imprese e realtà sociali, rafforzando un modello di collaborazione fondato sulla responsabilità condivisa e sulla costruzione di opportunità concrete per il territorio – riporta testualmente l’articolo online. “La rete di On the Road cresce grazie a relazioni responsabili visione comune e impegno concreto – dichiara la presidente CPO, Rosa Pestilli – L’adesione di Mirus conferma che il dialogo tra istituzioni e imprese può generare percorsi virtuosi di inclusione, autonomia e reinserimento lavorativo per le donne, in particolare per chi ha vissuto fragilità e violenza – Il nostro obiettivo è trasformare i principi delle pari opportunità in azioni reali, capaci di incidere sulla vita delle persone e sul tessuto sociale ed economico del territorio”. A rafforzare il senso dell’adesione, la vicepresidente sottocommissione legislazione e sviluppo economico, Franca Terra, aggiunge: “L’ingresso di Mirus è il risultato di un lavoro costante di sensibilizzazione e costruzione di alleanze portato avanti dalla Commissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ogni nuova realtà che sceglie di far parte della rete On the Road contribuisce a rafforzare un modello di collaborazione fondato sulla responsabilità sociale e sulla valorizzazione del lavoro femminile – si apprende dalla nota stampa. Continueremo a coinvolgere il tessuto produttivo e istituzionale abruzzese affinché il progetto diventi uno strumento sempre più efficace di crescita e inclusione”. “Partecipare attivamente al progetto On the Road e contribuire al futuro Protocollo d’Intesa è una scelta naturale per sostenere l’autonomia e il talento femminile sul nostro territorio”, ha dichiarato il titololare della Mirus, Russo – recita il testo pubblicato online. “L’adesione di Mirus è coerente con la manifestazione di interesse presentata dalla società in data 20 maggio 2026, con cui l’azienda ha dichiarato la propria disponibilità a partecipare al progetto On the Road e alla futura sottoscrizione del Protocollo di Intesa volto a favorire il reinserimento e l’autonomia lavorativa delle donne, con particolare attenzione alle vittime di violenza”, si legge infine nella nota CPO. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 23, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it