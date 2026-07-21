Ondata di caldo: breve tregua con arrivo correnti fresche

In queste ore, l’onda di caldo che ha investito l’Italia tiene banco online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Tuttavia, sembra che arrivi una tregua da questa afosa situazione, con l’arrivo di correnti più fresche provenienti dal nord Europa. Questo cambiamento potrebbe portare un sollievo ben accetto da chi ha sofferto le alte temperature degli ultimi giorni.

Ultimamente, diversi titoli hanno segnalato l’arrivo di una ‘saccatura’ norvegese, preannunciando forti temporali che potrebbero rinfrescare l’aria e portare un po’ di sollievo dall’afa. In particolare, al Nord è prevista una tregua dal caldo, sebbene si segnali l’allerta per vento e grandine da Milano all’Adriatico.

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