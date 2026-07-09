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Ondata di caldo: temperature record e allerta meteo

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Il tema dell’attualità che tiene banco in queste ore è l’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia. Le temperature sono alle stelle e si prevedono giornate roventi anche nei prossimi giorni. Gli esperti segnalano un’eccezionale persistenza dell’anticiclone africano, che sta portando a condizioni climatiche estreme in diverse zone del Paese.

Le previsioni meteo parlano di una terza ondata di calore che dovrebbe protrarsi almeno fino al 20 luglio, con punte massime impressionanti. Oggi, ad esempio, si sono registrati 43 gradi in Sardegna, con Firenze che è stata colpita da un bollino rosso a causa delle alte temperature.

Inoltre, c’è l’allerta per l’arrivo imminente di forti nubifragi e grandinate in alcune aree, a causa di una falla nell’anticiclone africano. Questo potrebbe portare a situazioni di disagio e disagi per la popolazione, soprattutto nelle zone più colpite.

La notizia dell’ondata di caldo è molto ricercata online in queste ore ed è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti sulle previsioni meteo e sugli effetti di questa eccezionale situazione climatica, è possibile consultare le fonti disponibili online.

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