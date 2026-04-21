Ondata di caldo: trend online in Italia

In queste ore, l’argomento più ricercato online in Italia riguarda l’ondata di caldo che sta interessando il Paese. Le temperature in aumento stanno attirando l’attenzione di molti, posizionando questo tema ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca.

La situazione meteo attuale evidenzia un’anticipazione dell’estate con temperature che superano i 30°C in diverse zone. Questa precoce ondata di calore è destinata a proseguire, con effetti significativi anche sul ponte del Primo Maggio.

Si prevede che le condizioni climatiche rimarranno calde e soleggiate, con picchi di calore che potrebbero creare disagi. È consigliabile prestare attenzione alle raccomandazioni delle autorità competenti per affrontare al meglio questo periodo di caldo intenso.

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