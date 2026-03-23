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Ondata di freddo: l’inverno fa un ritorno inaspettato

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Lunedì 23 Marzo 2026, l’Italia si sveglia con una sorpresa: un’inaspettata ondata di freddo si è abbattuta sul Paese, portando temperature più tipiche dell’inverno che della primavera.

Le previsioni meteo indicano nevicate in diverse regioni, con un’allerta gialla in vigore per Basilicata, Calabria e Sicilia. Si tratta di un colpo di coda invernale che ha colto di sorpresa molti, considerando che ci si aspettava l’arrivo della primavera.

Questo improvviso cambiamento climatico ha generato un forte interesse online, diventando uno dei temi più cercati sui motori di ricerca e sui social media. Chi è alla ricerca di approfondimenti può consultare le fonti online per ulteriori aggiornamenti.

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