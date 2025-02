“Ora basta. San Pelino, sempre solidale, vuole tranquillità”. Il sindaco scrive al Prefetto per chiedere chiusura immediata della struttura di via Santa Maria

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Sindaco e tutta la comunità della frazione di S. Pelino sono stati sempre solidali e disponibili ad azioni di assistenza ed accoglienza delle persone in difficoltà ma, la mancanza di rispetto delle regole e dei principi di convivenza e i ripetuti atti delinquenziali, portano a dire basta – si apprende dal portale web ufficiale. “Dopo i numerosi episodi delittuosi verificatisi nella pacifica frazione di S. Pelino, non ultimo il fermo da parte di alcuni cittadini di tre individui atti a compiere furti nelle abitazioni, – dichiara il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio – che hanno profondamente scosso i cittadini residenti, ieri mattina ho inviato, al Sig. Prefetto dell’Aquila, una richiesta di intervento urgente per la sicurezza nella frazione di S. Pelino chiedendo la chiusura della struttura di via Santa Maria, non più idonea ad accogliere, sotto il profilo logistico, territoriale e igienico-sanitario, le persone che vi dimorano – recita il testo pubblicato online. Tra l’altro ho sollecitato di indagare e fare chiarezza, per motivi di sicurezza, anche sui profili delle figure degli educatori sulle quali emergono situazioni da verificare – si apprende dalla nota stampa. Troppe cose non sono chiare e purtroppo, i cittadini, impauriti e esasperati da innumerevoli furti e episodi di violenza, come segnalato anche dal consigliere delegato della Frazione, Ernesto Fracassi, vivono in questo momento una situazione di grave insicurezza, eventi che generano grande preoccupazione e tensione tra cittadini, forze di polizia e ospiti – Per questo motivo ho chiesto lo spostamento delle persone accolte in altro luogo, fuori da Avezzano, ma soprattutto in locali idonei – La comunità di San Pelino ha dato per il prossimo sempre tanto, ed i cittadini hanno diritto di vivere in tranquillità.” Nella serata di ieri è arrivata la convocazione del Comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica convocato dal Prefetto dell’Aquila per oggi pomeriggio –

