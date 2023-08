“Ora potranno giocare insieme”: il 31 agosto verrà inaugurato a San Pelino il parco giochi dedicato alla memoria di Alessia Prendi e di Pierpaolo Bianchi, figli del cielo

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

I lavori di rinnovamento e riqualificazione del parco giochi di San Pelino, costati 36 mila euro, sono stati finanziati interamente dalla Fondazione Cassa di risparmio della Provincia dell’Aquila – Dopo lo svelamento della targa, la comunità organizzerà un corteo ‘della fede’. Avezzano 30 agosto 2023 – Figli per sempre di una comunità che li ama e, adesso, anche figli del cielo – Il 31 agosto prossimo, alle ore 16 e 45, nei pressi della Chiesa di San Pelino dedicata a San Michele Arcangelo, verrà inaugurato il nuovo parco giochi intitolato alla memoria di due bambini che oggi non ci sono più. Esattamente un anno fa, la comunità sanpelinese venne colpita da un lutto gravissimo: la scomparsa prematura di Alessia Prendi, di appena 12 anni – 18 anni fa, nel 2005, San Pelino disse addio anche ad un altro piccolo concittadino: si chiamava Pierpaolo Bianchi – Oggi, il parco giochi completamente rinnovato renderà i loro ricordi d’infanzia eterni. “La Fondazione Carispaq – ha dichiarato il Presidente Domenico Taglieri – pone molta attenzione al mondo dell’infanzia e dei giovani della nostra Provincia – si apprende dal portale web ufficiale. L’intervento per la riqualificazione del parco giochi di San Pelino è fondamentale per la socialità in sicurezza dei più piccoli, che possono così crescere imparando la condivisione e l’integrazione in un luogo a loro misura”. Questo progetto è stato fortemente voluto dal consigliere d’amministrazione Pierluigi Panunzi; la Fondazione Carispaq ha erogato alla parrocchia, guidata da Don Antonio Allegritti, un contributo economico importante per poter costruire un’area giochi sicura, innovativa e colorata, destinata ad accogliere tutti i bambini di San Pelino – recita il testo pubblicato online. Il parco giochi preesistente era stato intitolato già alla memoria del piccolo Pierpaolo; oggi, con la ristrutturazione e l’istallazione di nuovi giochi, l’area è diventata ‘casa della memoria’ anche della piccola Alessia – si legge sul sito web ufficiale. Indispensabili, per il procedere del progetto, la vicinanza e la collaborazione della comunità locale e dell’amministrazione comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le famiglie di Pierpaolo e di Alessia, unite da un comune dolore e al centro dell’abbraccio di un’intera comunità, saranno presenti alla giornata di inaugurazione e di svelamento della targa commemorativa; momenti significativi che vedranno la partecipazione anche del sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, del consigliere comunale delegato alla frazione di San Pelino, Ernesto Fracassi, dei membri del Comitato Feste di quest’anno e dei volontari di tutte le associazioni locali – precisa il comunicato. Dopo l’inaugurazione, alle ore 17 e 30 verrà celebrata la messa dal Vescovo della Diocesi dei Marsi, S.E. Monsignor Giovanni Massaro – recita il testo pubblicato online. Successivamente, in corteo, si raggiungerà il cimitero di San Pelino: qui, i bambini, tra cui molti compagni di classe e di giochi di Alessia, faranno volare in aria dei palloncini bianchi, affinché il messaggio d’affetto possa toccare anche le corde del cielo – “Un ringraziamento speciale – sottolinea Don Antonio Allegritti – va all’architetto Elisabetta Gualtieri, che ha progettato gratuitamente il nuovo parco – Alle famiglie, invece, va il nostro più grande abbraccio: nel ricordo dei due bambini, proveremo a fare tutti assieme dei passi di futuro, grazie ad un’area sicura e pensata per tutte le esigenze dei più piccoli – precisa il comunicato. Dal dolore distruttivo al ricordo costruttivo: la comunità di San Pelino, nel corso dell’ultimo anno, è stata esempio di grande umanità”. La messa verrà arricchita dalla presenza del coro parrocchiale, del quale fanno parte anche alcuni genitori dei compagni di scuola e di giochi di Alessia Prendi – precisa il comunicato. L’obiettivo è dare un messaggio di speranza: “Vogliamo – conclude Don Antonio – squarciare il buio con i raggi di luce della forza del cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sulla targa, scriveremo: a Pierpaolo e Alessia, che vivono in Dio e sono sempre nei nostri cuori”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/