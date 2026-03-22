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domenica, Marzo 22, 2026
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Orari seggi per il referendum 2026: cosa sapere

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In queste ore, il tema degli orari di apertura dei seggi per il referendum 2026 è al centro dell’interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Domenica 22 e lunedì 23 marzo, oltre 97 mila cittadini sono chiamati alle urne per esprimersi sulla riforma della Giustizia. È importante ricordare di portare con sé la tessera elettorale valida o un documento d’identità in corso di validità per poter votare regolarmente. Nel caso di smarrimento della tessera o scadenza del documento, esistono procedure specifiche da seguire per poter comunque esprimere il proprio voto. La partecipazione a questo appuntamento democratico è fondamentale per il futuro della società. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online tramite fonti autorevoli.

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