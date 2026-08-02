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lunedì, Agosto 3, 2026
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Orario scolastico: ultime novità e aggiornamenti

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In queste ore il tema dell’orario scolastico è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. La normativa prevede che sia il Collegio docenti a deliberare i criteri generali didattici per la sua elaborazione, ma recenti sentenze giudiziarie stanno portando a riflessioni e cambiamenti nel sistema scolastico.

Un caso emblematico riguarda il sostegno scolastico, dove il TAR ha sancito che il rapporto 1:1 non corrisponde necessariamente a 18 ore settimanali di assistenza. Questa decisione ha importanti ripercussioni sulla gestione delle risorse e sull’organizzazione delle attività didattiche.

La recente sentenza della Cassazione, che sottolinea che la scuola è di tutti per l’intero orario, apre a nuove prospettive e dibattiti sul ruolo e la partecipazione degli studenti nel contesto scolastico.

Per rimanere aggiornati su questo tema in evoluzione, è possibile approfondire online e consultare fonti autorevoli per tutte le ultime notizie e analisi.

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