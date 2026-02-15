Oriana: l’Italia colpita dal ciclone

In queste ore il tema in tendenza è il ciclone Oriana, che sta interessando l’Italia con venti forti, temporali e locali piogge. Al momento, 4 regioni sono in allerta arancione a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Nonostante il ciclone stia gradualmente allontanandosi, il maltempo persiste con neve e vento forte in diverse zone del Paese.

La Sardegna ha vissuto il passaggio del cosiddetto ‘ciclone di San Valentino’, con terreni già saturi d’acqua a causa delle intense precipitazioni. Le ultime previsioni meteo indicano che la situazione potrebbe rimanere critica per le prossime ore.

La notizia del ciclone Oriana è molto ricercata online, trovandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca. Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su questa situazione, si consiglia di consultare fonti affidabili online.