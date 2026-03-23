Oro: andamento ribassista su inflazione e tassi, strategie diversificazione

Lunedì 23 Marzo 2026, il prezzo dell’oro e degli altri metalli preziosi registra un calo significativo all’avvio della settimana, con prospettive di rialzo dei tassi. La crisi iraniana alimenta timori sull’inflazione e sui tassi di interesse, influenzando negativamente il mercato dell’oro.
Gli investitori, alla ricerca di rifugi sicuri, sono chiamati a valutare strategie di diversificazione del portafoglio per proteggersi dai crolli dei mercati. L’oro, tradizionalmente considerato un bene rifugio, mostra segni di debolezza in un contesto di incertezza economica globale.
La ricerca online mostra un interesse significativo per il tema, posizionandolo ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Per approfondimenti aggiornati, è consigliabile consultare le fonti online.