Orologio da polso, l’alleato fashion irrinunciabile nell’era tech: eleganza, identità e nostalgia

C’è un trend fashion che, negli ultimi anni, è tornato al centro dell’attenzione dopo tanto tempo, riuscendo, a modo suo, a sorprendere.

Di cosa stiamo parlando? Della popolarità dell’orologio da polso. Fermiamoci un attimo: fino a qualche anno fa, chiedere l’ora a qualcuno voleva dire trovarsi, nella maggior parte dei casi, voleva dire trovarsi davanti a una persona che tirava fuori lo smartphone.

Oggi, invece, sono sempre di più quelle che guardano l’orologio da polso. A cosa è dovuto il ritorno in auge di un accessorio che ha fatto la storia del fashion? A diversi fattori. Prima di tutto a quel tocco di eleganza che gli accessori riescono a regalare a qualsiasi look e al boom dello stile casual chic, mood in cui vengono bilanciati alla perfezione comfort e raffinatezza.

La seconda può essere incarnata proprio dall’orologio.

Non è un caso che, negli ultimi 2-3 anni, modelli con un’anima sia sportiva sia elegante come gli orologi Norqain siano diventati dei best seller online: rispondono alla perfezione alle esigenze dell’eleganza contemporanea, che si fonda su unicità e possibilità di distinguersi sentendosi sempre a proprio agio.

Il potere dell’identificazione

Le piattaforme social, che hanno cambiato radicalmente il nostro modo di approcciarci alla tecnologia, ci hanno portato a desiderare di identificarci sempre di più in valori e situazioni.

Non importa il modo in cui si arriva al risultato: conta poter dire di essere parte di qualcosa. Con gli orologi da polso è possibile riuscirci.

Per i modelli di lusso, infatti, si parla di liste d’attesa esattamente come nel caso delle borse. Il principio di scarsità è uno dei capisaldi del marketing e delle vendite: sono passati più di 40 anni da quando, nel 1984, lo psicologo Robert Cialdini lo ha teorizzato e, da allora, è stato applicato in tante situazioni.

Tra queste rientrano le liste d’attesa che i clienti dei marchi di lusso guardano con desiderio nel momento in cui viene presentato sul mercato un nuovo accessorio iconico.

Magari non è particolarmente innovativo rispetto ai modelli precedenti e neanche tanto più prezioso: quello che conta è la narrazione, la costruzione di un’immagine affascinante e della consapevolezza di essere speciali.

Operazione nostalgia

Un altro fattore dietro al successo degli orologi da polso negli ultimi anni è il boom della nostalgia, che vediamo associato a diversi altri prodotti.

Viviamo in un mondo in cui la tecnologia fa tutto, soprattutto da quando l’AI è entrata nelle nostre vite: basta un click per creare immagini, testi, progetti.

Questo ci porta, di riflesso, a vivere un sentimento di nostalgia verso situazioni e oggetti in cui l’artigianalità ha ancora un ruolo centrale.

Il mondo degli orologi da polso di lusso può essere senza dubbio incluso nell’elenco.

Si tratta di un meccanismo psicologico più che comprensibile, in quanto permette di focalizzarsi su quel senso di stabilità fondamentale per non perdere la bussola in una realtà sempre più frenetica.

Inoltre, attraverso le operazioni nostalgia viene richiamata l’estetica di periodi che, come gli anni ’60, sono rimasti nella storia per l’entusiasmo che li caratterizzava.

La sinergia con il mondo dei gioielli

I motivi per cui gli orologi da polso sono tornati di moda non finiscono certo qui! Da ricordare è anche la sinergia, sempre più accentuata, con il mondo dei gioielli.

Modelli di piccoli dimensioni, con il quadrante impreziosito da dettagli come i brillanti, vengono spesso portati insieme con i braccialetti, dando vita a look a dir poco originali.

Portare un orologio da polso oggi vuol dire mettere in primo piano una vera e propria dichiarazione di stile, fondendo quei dettagli estetici che rendono unico un look con il dolce sapore dei ricordi. Non c’è che dire: abbiamo descritto la magia della moda in pochissime parole!