Orso a Pistoia: tradizione e spettacolo 2026

In queste ore la giostra dell’orso a Pistoia è il tema più ricercato online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Questa antica tradizione, legata alla festa del patrono San Jacopo, coinvolge la città in due giorni di celebrazioni tra sacro e profano.

La giostra dell’orso è uno degli eventi più attesi, con la diretta della storica sfida che tiene tutti con il fiato sospeso. Un momento unico per immergersi nella storia e nell’atmosfera festosa di Pistoia.

Per saperne di più su questo affascinante evento e sulle sue radici storiche, è possibile approfondire online e scoprire dettagli e curiosità che rendono unica questa tradizione secolare.