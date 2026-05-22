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Eventi e Cultura

Orsogna, Bio Cantina Sociale pioniera della viticoltura eroica di alta quota: il suo racconto a Vinorum L’Aquila.

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La Bio Cantina Sociale Orsogna si conferma protagonista nell’ambito della viticoltura eroica di alta quota, supportata dal presidente del Cervim, Nicola Abbrescia, e dal vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente. Sono stati numerosi gli interventi nel corso del convegno “Vigne eroiche d’altura. Cultura, identità e futuro della viticoltura di montagna”, organizzato dal Cervim all’interno di Vinorum dell’Aquila.

Il direttore ed enologo della cantina, Camillo Zulli, ha sottolineato l’importanza di preservare il patrimonio genetico legato ai vigneti di montagna: “Recuperare vitigni significa preservare dunque un patrimonio genetico profondamente legato all’identità di questo territorio. Questo il valore inestimabile che una bottiglia di vino eroico porta dentro di sè”.

La Bio Cantina Sociale Orsogna è stata definita pioniera in Abruzzo per la sua certificazione Cervim, che attesta la vocazione ai vigneti d’altura situati a oltre 500 metri sul livello del mare nei comuni di Guardiagrele, Pretoro, Filetto e Orsogna.

Dal 2014 ad oggi, i vini della cantina hanno ottenuto sei medaglie d’oro e una d’argento al prestigioso concorso internazionale Cervim Mondial Vins Extrême. Il presidente Abbrescia ha elogiato il lavoro svolto dalla Bio Cantina Sociale Orsogna, sottolineando l’importanza di estendere la viticoltura eroica lungo tutto l’arco dell’Appennino.

Zulli ha anche presentato progetti futuri che si concentreranno sulla ricerca e censimento di vitigni autoctoni nei territori montani della Maiella, in collaborazione con la Banca del Germoplasma del Parco Nazionale della Maiella. La cantina ha già ottenuto riconoscimenti per diversi vini, tra cui il Terre di Chieti Igt Pecorino “Calai” 2014 e il Terre di Chieti Igt Pinot grigio “Esodo” 2015.

La partecipazione attiva della Bio Cantina Sociale Orsogna e il suo impegno nella preservazione e valorizzazione della viticoltura eroica sono un esempio di eccellenza nel settore, con l’obiettivo di mantenere vive le tradizioni e la biodiversità del territorio abruzzese.

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