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Orsogna, rassegna cinematografica Sguardi Italiani: quattro appuntamenti sotto le stelle dal 24 luglio

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La rassegna cinematografica “Sguardi Italiani” torna ad animare il comune di Orsogna, in provincia di Chieti, con la sua nona edizione che si svolgerà dal 24 luglio al 9 agosto. L’evento illuminerà le serate abruzzesi con proiezioni di film italiani selezionati dal panorama contemporaneo.

Organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiakCity, la Pro Loco Raffaele Paolucci di Orsogna e con il sostegno del Comune, la rassegna si terrà al Largo di Piano Castello per 4 appuntamenti alle 21:30 durante i fine settimana di venerdì e domenica.

La prima proiezione, in programma per venerdì 24 luglio, sarà “Futura”, un film corale realizzato da tre registi innovativi della scena cinematografica italiana, Pietro Marcello, Alice Rohrwacher e Francesco Munzi. Il film esplora le prospettive di vita, le idee e le preoccupazioni degli adolescenti italiani da nord a sud.

Il programma prevede anche la proiezione di “Vittoria” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffmann, che racconta le dinamiche di una famiglia napoletana e i desideri irrazionali che guidano la psiche umana.

Nel secondo weekend, i film in programma sono “Sciatunostro” di Leandro Picarella, che racconta la storia di due amici inseparabili in Sicilia, e “Le città di pianura” di Francesco Sossai, vincitore di otto David di Donatello, ambientato nel Veneto rurale.

“Sguardi Italiani” è parte del progetto estivo di Artinvita Festival, e propone uno sguardo sul panorama cinematografico italiano contemporaneo, promuovendo il cinema d’autore e raccontando come sta cambiando il cinema e la società italiana.

Per maggiori informazioni è possibile contattare direzione@artinvita.com o visitare le pagine Instagram e Facebook di Artinvita Festival.

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