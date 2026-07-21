Orsogna, rassegna cinematografica Sguardi Italiani: quattro appuntamenti sotto le stelle dal 24 luglio

La rassegna cinematografica “Sguardi Italiani” torna ad animare il comune di Orsogna, in provincia di Chieti, con la sua nona edizione che si svolgerà dal 24 luglio al 9 agosto. L’evento illuminerà le serate abruzzesi con proiezioni di film italiani selezionati dal panorama contemporaneo.

Organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiakCity, la Pro Loco Raffaele Paolucci di Orsogna e con il sostegno del Comune, la rassegna si terrà al Largo di Piano Castello per 4 appuntamenti alle 21:30 durante i fine settimana di venerdì e domenica.

La prima proiezione, in programma per venerdì 24 luglio, sarà “Futura”, un film corale realizzato da tre registi innovativi della scena cinematografica italiana, Pietro Marcello, Alice Rohrwacher e Francesco Munzi. Il film esplora le prospettive di vita, le idee e le preoccupazioni degli adolescenti italiani da nord a sud.

Il programma prevede anche la proiezione di “Vittoria” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffmann, che racconta le dinamiche di una famiglia napoletana e i desideri irrazionali che guidano la psiche umana.

Nel secondo weekend, i film in programma sono “Sciatunostro” di Leandro Picarella, che racconta la storia di due amici inseparabili in Sicilia, e “Le città di pianura” di Francesco Sossai, vincitore di otto David di Donatello, ambientato nel Veneto rurale.

“Sguardi Italiani” è parte del progetto estivo di Artinvita Festival, e propone uno sguardo sul panorama cinematografico italiano contemporaneo, promuovendo il cinema d’autore e raccontando come sta cambiando il cinema e la società italiana.

Per maggiori informazioni è possibile contattare direzione@artinvita.com o visitare le pagine Instagram e Facebook di Artinvita Festival.