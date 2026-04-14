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Cronaca

Ortona, 23enne denunciato: sequestrati oltre 60 grammi di hashish

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I carabinieri della Compagnia di Ortona hanno denunciato in stato di libertà un 23enne residente in città per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. L’attività è stata svolta dal N.O.R. e l’informativa è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Chieti.

Secondo quanto riferito, il controllo risale al 10 aprile, quando il giovane è stato fermato nel comune di Ortona mentre era a bordo del proprio monopattino. L’atteggiamento tenuto avrebbe insospettito i militari, che hanno proceduto con una perquisizione personale, durante la quale sarebbero stati rinvenuti 2,4 grammi di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare avrebbe portato al ritrovamento di ulteriore sostanza stupefacente: circa 58,55 grammi di hashish, nascosti all’interno di un barattolo di plastica occultato nel garage. Nello stesso contesto, sarebbe stato sequestrato anche materiale ritenuto utile per la pesatura e il confezionamento.

Il quantitativo complessivo rinvenuto, viene evidenziato, ha portato a ipotizzare una destinazione allo spaccio nella cittadina. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la persona denunciata è da considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

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