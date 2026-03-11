Ortona, al teatro Zambra rivive il mito di Fred Buscaglione: uno spettacolo tra musica e nostalgia

Il mito di Fred Buscaglione rivive allo Zambra di Ortona: un viaggio tra musica e nostalgia

Il prossimo 19 marzo alle 20:45, lo Zambra di Ortona (Ch), diretto artisticamente da Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio di Unaltroteatro, ospiterà lo spettacolo “L’ultima corsa di Fred”, dedicato al mito di Fred Buscaglione. Scritto e diretto da Peppe Miale, lo spettacolo non si limita a una semplice biografia, ma rappresenta un’indagine emotiva sulla figura di Buscaglione, l’uomo che ha raccontato un’Italia in cerca di riscatto e sogni americani.

Peppe Miale, regista di grande esperienza, ha formato il suo nome con successi come lo spettacolo “Muratori” di Edoardo Erba. La sua sensibilità nel dirigere attori e nel costruire drammaturgie profonde trova in questo omaggio a Buscaglione una nuova e coinvolgente espressione, in grado di far dialogare il passato con il presente.

Sul palco, Massimo De Matteo interpreterà il ruolo di Buscaglione, portando avanti con straordinaria sensibilità e carisma il racconto della vita e della carriera del celebre artista. La narrazione prende le mosse dalla tragica scomparsa di Buscaglione nel 1960, quando la sua Ford Thunderbird si schiantò contro un camion romano, ponendo fine a una carriera fulminea ma imprimendo il suo nome nel mito.

Lo spettacolo sarà arricchito dalla musica dal vivo con il pianoforte di Marciano Bellopede, la tromba di Ciro Riccardi e la batteria di Claudio Marino, che ricreeranno l’atmosfera dei night club degli anni ’50.

Questo evento allo Zambra rappresenta una tappa importante della stagione curata da Unaltroteatro, che si propone di coniugare la memoria collettiva con la riflessione contemporanea.