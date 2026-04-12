Ortona: al via il Maggio dei Libri con incontri tra letteratura e convivialità all’Auditorium Zambra

Prosegue con nuova energia la terza edizione de “Il Maggio dei Libri” ad Ortona, organizzata in collaborazione tra l’Auditorium Zambra, Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio e la Libreria Moderna Fabulinus & Minerva di Micaela e Francesco Ortolano. Dopo il successo dell’anteprima con l’autore abruzzese Vito Di Battista e il suo libro “Dove cadono le comete” (Feltrinelli), la rassegna si prepara a offrire una serie di incontri imperdibili dal 24 aprile in poi.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza di questo percorso culturale condiviso, sottolineando che “la cultura non è solo ascolto passivo, ma un’occasione per accendere circuiti di pensiero e nuove connessioni”. Attraverso incontri che vanno oltre la mera presentazione di libri, si crea uno spazio dove le storie possano “abitare” insieme alle persone, offrendo un’esperienza di autentica esplorazione interiore lontana dalla frenesia quotidiana.

Il calendario degli eventi prevede diversi appuntamenti gratuiti che si terranno presso la libreria Moderna e il Cinema Auditorium Zambra. Tra gli ospiti, si segnalano nomi importanti come Eraldo Miscia con “Il Gran Custode delle terre grasse”, Enrico Macioci con “Il grande buio”, Tania Liberati con “Quando l’America…”, Kristine Maria Rapino con “Scialacca” e Valentina D’Addazio con le “Passeggiate anarchiche”.

Inoltre, è previsto un evento speciale il 31 maggio con il Book Club 2026 del Gruppo BCC Iccrea che discuterà del libro “Un giorno questo dolore ti sarà utile” di Peter Cameron. La rassegna si concluderà il 9 giugno con Valentina Di Ludovico e il suo libro “Asimmetria dei giorni pari”.

Durante gli incontri presso il Cinema Auditorium Zambra sarà offerto un calice di vino da Cantinà, con la possibilità di prenotare un aperitivo per continuare la conversazione con gli autori in un clima informale e stimolante.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri WhatsApp 3755678433 e 3280883295.