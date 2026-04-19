Ortona, al via il Maggio dei Libri con la presentazione de “Il Gran Custode delle Terre Grasse”

Il Cinema Auditorium Zambra di Ortona (Ch) darà il via alla terza edizione del “Maggio dei Libri” con la presentazione del volume “Il Gran Custode delle Terre Grasse” di Eraldo Miscia, edito da Carabba. L’evento si terrà venerdì 24 aprile alle ore 18:00 presso la Libreria Moderna Fabulinus & Minerva di Ortona, in Corso Vittorio Emanuele II, 133.

Il volume, moderato da Lucilla Sergiacomo, offre uno sguardo profondo sulle radici e sulla memoria del territorio, esplorando il legame intrinseco tra l’uomo e il paesaggio rurale in modo suggestivo. Miscia guida il lettore in un viaggio che intreccia la sua storia personale con l’identità collettiva di una terra ricca di fascino.

L’ingresso all’evento è gratuito e per rendere l’occasione ancora più speciale, verrà offerto un calice di vino della cantina locale Cataldi Madonna. Un momento di riflessione letteraria che permetterà ai partecipanti di immergersi nell’arte della narrazione e di scoprire i segreti di una terra affascinante.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri WhatsApp 375.5678433 e 328.0883295. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della letteratura e della cultura, che potranno godere di un’esperienza unica offerta dalla rassegna “Maggio dei Libri” a Ortona.