Ortona, arrestati due campani per truffa a anziana: colpo sventato dai carabinieri

Ortona, 25 marzo 2026 – Due persone di origine campana sono state arrestate a Ortona con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana donna del posto. Si tratta di un 46enne e un 54enne, residenti rispettivamente nelle province di Napoli e Salerno, che hanno agito in concorso tra loro.

Secondo quanto riportato dai Carabinieri della Stazione CC di Orsogna, il 23 marzo scorso la vittima ha ricevuto una telefonata da un uomo che, fingendosi il nipote della donna, è riuscito a convincerla a consegnare tremila euro in contanti a una persona “di fiducia” che sarebbe passata a ritirare il denaro.

Il colpo è stato scoperto grazie all’intervento dei Carabinieri di Orsogna che, insospettiti dalla presenza di due persone non del posto, hanno deciso di approfondire la questione. Durante una perquisizione veicolare, è stata trovata la somma di denaro sottratta alla vittima.

I due arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Ortona in attesa del Giudizio direttissimo previsto per il giorno successivo. Il 46enne, inoltre, è risultato essere sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S con obbligo di dimora a Napoli, violazione per la quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Chieti ha convalidato gli arresti, disponendo per gli arrestati l’obbligo di dimora presso i Comuni di residenza.

Al momento gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.