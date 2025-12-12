- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 12, 2025
Cronaca

Ortona, due truffatori arrestati mentre cercavano di raggirare un’86enne

Il 10 dicembre 2025, i carabinieri delle Compagnie CC di Ortona e Chieti hanno arrestato, in flagranza di reato, un 18enne residente ad Aprilia e un 34enne di Salerno, accusati di tentata truffa ai danni di un’anziana di 86 anni di San Vito Chietino (CH).

I truffatori, a bordo di una Fiat Panda a noleggio, sono stati intercettati nel centro di Chieti da una pattuglia in borghese. Dopo essere stati pedinati fino a San Vito Chietino, i due hanno cercato di raggirare la vittima contattandola mediante un terzo complice, un “telefonista” non identificato. Con raggiri e artifici, hanno sostenuto che la figlia dell’anziana era coinvolta in un incidente stradale in cui aveva investito una donna e un bambino, minacciando che era necessario versare del denaro a un avvocato per evitare conseguenze legali.

Indotta in errore, l’86enne stava per consegnare 500 euro ai truffatori quando i carabinieri, grazie a un’intercettazione dell’audio della telefonata tramite il vivavoce dell’auto parcheggiata vicino alla sua abitazione, sono intervenuti. L’anziana si trovava già sull’uscio di casa, pronta a effettuare il pagamento.

Dopo l’arresto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lanciano, i due sono stati portati nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Ortona e, al termine del giudizio direttissimo, sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nelle rispettive città di residenza.

