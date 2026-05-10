Ortona: emozionante fuori programma teatrale “INVISIBILE” allo Zambra per chiudere la stagione

Il Teatro dello Zambra di Ortona ha ospitato l’ultimo appuntamento teatrale della stagione con lo spettacolo “INVISIBILE”. L’opera, prodotta da Muricena Teatro nell’ambito del progetto “Fare Teatro… oltre lo sguardo”, ha emozionato il pubblico con un viaggio onirico attraverso la storia di Rosaria, una donna che vive tra la realtà e il sogno.

L’opera, caratterizzata da una particolare attenzione all’accessibilità per ipovedenti e non vedenti, ha coinvolto lo spettatore in un’esperienza immersiva e inclusiva, superando i limiti della vista attraverso la percezione sensoriale e il racconto emotivo. La regia è stata curata da Raffaele Parisi, mentre il cast è composto da talentuosi attori come Rosaria Fusco, Michela Annunziata, Giuseppe Carozza, Claudia Arena, Luca Progressivo, Mario Fusco e Nuvola.

L’opera ha ricevuto il supporto del Ministero della Cultura e della collaborazione di realtà come l’Asilo, la Baracca dei Buffoni e Manovalanza. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita su www.liveticket.it e per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 085.8135184 o scrivere una mail a info@unaltroteatro.com.

“Invisibile” rappresenta un momento significativo per la programmazione teatrale locale, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Con la sua messa in scena innovativa e il suo messaggio di diversità e inclusione, lo spettacolo ha chiuso la stagione teatrale allo Zambra in modo emozionante e indimenticabile.