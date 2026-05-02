Ortona, Enrico Macioci presenta “Il Grande Buio” al Maggio dei Libri dello Zambra: un’immersione nell’ignoto

Il Maggio dei Libri approda ad Ortona (Ch) con un nuovo appuntamento ricco di cultura e letteratura. Giovedì 7 maggio, alle ore 20:00, presso il foyer del Cinema Auditorium Zambra, Enrico Macioci presenterà il suo ultimo lavoro intitolato “Il Grande Buio”, edito da NEO Edizioni.

L’opera dell’autore esplora territori dell’ignoto e le fragilità dell’animo umano, con una scrittura densa e affilata che lo conferma come una delle voci più originali del panorama letterario contemporaneo. L’evento, frutto della sinergia tra Unaltreatro e la Libreria Moderna di Fabulinus & Minerva, vedrà Enrico Macioci dialogare con Francesco Coscioni per approfondire la genesi del romanzo in un momento di autentica condivisione.

Durante la serata, offerta da Cantinà, sarà possibile degustare un calice di vino, in un’atmosfera conviviale che caratterizza da sempre le iniziative dedicate alla promozione della lettura sul territorio. È possibile prenotare un aperitivo contattando il numero 3755678433. Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile contattare i numeri WhatsApp 3755678433 e 3280883295.

L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale de Il Maggio dei Libri, celebrando il libro come strumento essenziale di crescita e connessione culturale. Un appuntamento da non perdere, che promette di regalare emozioni intense e stimolanti per gli amanti della letteratura e non solo.