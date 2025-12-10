Ortona, Fabrizia Sacchi in ‘Stabat Mater’ all’Auditorium Zambra il 12 dicembre

L’Auditorium Zambra di Ortona ospiterà il 12 dicembre il toccante spettacolo “Stabat Mater”, diretto da Luca Guadagnino e interpretato dalla talentuosa Fabrizia Sacchi. L’evento avrà inizio alle ore 20:45 e rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti del teatro. “Stabat Mater” è un’opera scritta da Antonio Tarantino, un testo che si caratterizza per la sua intensità emotiva e per la peculiarità del monologo proposto. La trama ruota attorno alla figura di Maria Croce, un’emigrante del sud Italia che vive a Torino, e viene raccontata con una liricità feroce da Fabrizia Sacchi. La protagonista esprime con passione la sua disperazione, rivolgendosi principalmente a Giuvà, l’amore della sua vita, e utilizzando il dialetto napoletano, richiamando così una connessione profonda con le sue radici. La serata è organizzata sotto la direzione artistica di Unaltroteatro, con la supervisione di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio. La produzione è curata da Argot Produzioni, con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, in collaborazione con Teatro delle Briciole e Fondazione Sipario Toscana Onlus. Il titolo “Stabat Mater” allude alla preghiera medievale dedicata alla Madonna, evocando il tema della sofferenza e della maternità. L’opera esplora il lato umano dell’episodio evangelico, ponendo in risalto la terribile esperienza di una madre che deve affrontare la perdita di un figlio. Fabrizia Sacchi, nota attrice napoletana, porterà in scena un’interpretazione profonda e autentica, affermandosi come una delle figure di spicco del panorama cinematografico e teatrale italiano. Dopo il suo debutto nel 1990 con “Tracce di vita amorosa”, ha recitato in numerosi film e serie televisive. I biglietti per l’evento sono già disponibili in prevendita su www.liveticket.it. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare l’Auditorium Zambra tramite WhatsApp o tramite il loro sito ufficiale. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza teatrale intensa e toccante, dove l’arte abbraccia emozioni profonde.