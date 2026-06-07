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Eventi e Cultura

Ortona festeggia il Maggio dei Libri con la scrittrice Valentina Di Ludovico e la Libreria Moderna.

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Il 9 giugno si chiude la terza edizione del Maggio dei Libri di Ortona con un grande appuntamento dedicato alla cultura e alla narrativa d’autore presso la Libreria Moderna Fabulinus & Minerva. L’evento, a ingresso gratuito, vedrà la scrittrice abruzzese Valentina Di Ludovico presentare il romanzo “Asimmetrie dei giorni pari”, pubblicato da Bertoni Edizioni per la collana “Schegge”.

La serata, in programma per le 18.00 di martedì 9 giugno, offrirà un dibattito tra l’autrice e il Professor Dino Burtini, promettendo stimolanti spunti di riflessione. Il romanzo di Valentina Di Ludovico ha ricevuto grandi consensi dalla critica e dal pubblico, confermando il talento dell’autrice nel panorama letterario contemporaneo. Con una scrittura sensibile e profondamente incisiva, l’autrice esplora i chiaroscuri della quotidianità e le complesse dinamiche dei legami umani, raccontando le imprevedibili asimmetrie della vita che influenzano i destini dei protagonisti.

L’appuntamento rappresenta anche un momento importante per la Libreria Moderna Fabulinus & Minerva, che celebra il settimo anniversario della propria attività. Sette anni dedicati alla promozione della lettura, alla creazione di connessioni e alla crescita culturale nel cuore di Ortona. Per celebrare questo traguardo speciale, la libreria ha scelto di ospitare la presentazione del romanzo di Valentina Di Ludovico, legando la festa del presidio culturale all’incontro con le parole e le storie.

L’evento segna la conclusione della terza edizione della rassegna “Il Maggio dei Libri”, frutto della collaborazione tra la Libreria Moderna Fabulinus & Minerva e Unaltroteatro. Gli organizzatori dichiarano: “Festeggiare sette anni di attività proprio in occasione dell’ultimo appuntamento del Maggio dei Libri riempie di orgoglio. Chiudere la rassegna di quest’anno ospitando un’autrice abruzzese con un libro che sta regalando così tante soddisfazioni rappresenta il modo migliore per onorare il passato e guardare al futuro, continuando a offrire un punto di riferimento culturale vivo, propositivo e accogliente”.

L’evento conclusivo della rassegna sarà un’occasione imperdibile per gli amanti della letteratura e della cultura, con la presenza di una scrittrice di grande talento e il contributo di esperti del settore.

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