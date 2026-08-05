Ortona: il 10 agosto il Concerto dell’alba – Alchimia di luce con l’Orchestra Sinfonica Tosti e opere d’arte esposte

Torna il Concerto dell’alba – Alchimia di luce ad Ortona. L’evento culturale e musicale di grande suggestione ideato da Lorenza Sorino (Unaltroteatro) si terrà il prossimo 10 agosto alle ore 5.30 in Piazza del Teatro Tosti.

L’Orchestra Sinfonica Tosti, sotto la direzione del maestro Paolo Angelucci, offrirà al pubblico un’esperienza unica che combina musica e parole all’orizzonte del nuovo giorno. Le letture artistiche saranno curate dalla stessa Sorino, mentre in occasione del concerto sarà esposto il celebre Pinocchio restaurato del maestro Pietro Trivilino, noto come il “maestro del ferro”.

Armando Carusi, noto ristoratore e promotore culturale ortonese, ha reso possibile questa speciale esposizione che valorizza le eccellenze artistiche e la memoria storica del territorio. Grazie alla collaborazione attiva di Carusi, i presenti avranno l’opportunità di ammirare le opere d’arte uniche e poetiche dello scultore Trivilino.

L’ideatrice Lorenza Sorino ha dichiarato: “Siamo profondamente emozionati di tornare a regalarvi questa magia che unisce la musica e la bellezza dell’alba in un luogo del cuore come Piazza del Teatro Tosti. Questo concerto nasce dal desiderio di creare un’autentica alchimia tra le note dirette dal maestro Paolo Angelucci, le parole e la luce del nuovo giorno, offrendo a tutti i presenti un’esperienza sensoriale e spirituale unica e indimenticabile”.

Maestro Angelucci ha aggiunto: “L’idea era quella di unire quattro elementi della terra più l’etere come quinto elemento alle colonne sonore. Sono state scelte le colonne sonore che meglio possono collegarsi a questi cinque elementi. Si tratta altresì di scelte non scontate, di musiche anche difficilmente ascoltabili dal vivo”.

Per partecipare al concerto è possibile richiedere i biglietti e ricevere informazioni dettagliate presso l’ufficio IAT in Piazza della Repubblica 9 a Ortona, o contattando il numero telefonico 0859063841. Il Concerto dell’alba – Alchimia di luce promette di regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile e suggestiva all’insegna della musica e della bellezza dell’alba.