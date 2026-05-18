Ortona, Il Maggio dei Libri al Cinema Zambra: presentazione di “Scialacca” con musica dal vivo e aperitivo

Un nuovo appuntamento con la rassegna letteraria “Il Maggio dei Libri” di Ortona è in programma per giovedì 21 maggio alle ore 19:00 presso il Cinema Auditorium Zambra. L’evento, organizzato dall’associazione Unaltroteatro insieme alla Libreria Moderna di Fabulinus & Minerva, promette una serata di musica ed eleganza in occasione della presentazione del romanzo “Scialacca” di Kristine Maria Rapino, edito da Sperling & Kupfer.

La serata inizierà con un preludio musicale eseguito da alcuni allievi dei Maestri Rupo e Meletti dell’Istituto Comprensivo Tosti di Ortona, che preparerà il pubblico alle emozioni del racconto. Il romanzo “Scialacca” racconta la storia del ritorno di Francesco dopo quattro anni di assenze, accompagnato dall’enigmatica Aria, mentre affronta temi profondi come la redenzione, i legami familiari e il perdono.

L’autrice, Kristine Maria Rapino, dialogherà con l’insegnante Barbara Verì, Presidente del Club Tosti, per svelare i dettagli e le ispirazioni di questa intensa opera letteraria. L’ingresso all’evento è gratuito e durante la presentazione verrà offerto un calice di vino a cura di CANTINA’. È inoltre possibile prenotare un aperitivo contattando il numero 3755678433.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri WhatsApp 3755678433 e 3280883295. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della letteratura e della musica, per una serata all’insegna dell’eleganza e della cultura.