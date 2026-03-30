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Eventi e Cultura

Ortona, “Il Maggio dei Libri” torna con Vito Di Battista: un’anteprima d’eccezione per l’edizione 2022

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La rassegna culturale “Il Maggio dei Libri” torna ad Ortona per la sua terza edizione, confermandosi come un importante evento nel panorama culturale locale. Organizzato dal Cinema Auditorium Zambra in collaborazione con la Libreria Moderna Fabulinus & Minerva, il progetto si propone di offrire al pubblico un’esperienza integrata tra spettacoli teatrali e presentazioni letterarie.

La novità di quest’anno è il rafforzamento del legame tra le due realtà, con presentazioni che si terranno alternativamente presso l’Auditorium Zambra e la Libreria Moderna, creando così un percorso fluido che attraversa i luoghi della cultura ortonese.

L’anteprima della rassegna è stata fissata per il 1 aprile presso la Libreria Moderna, con protagonista il romanzo “Dove cadono le comete” di Vito Di Battista, candidato allo Strega. L’incontro sarà moderato da Alessandra Renzetti e promette di essere di altissimo profilo, con l’autore che indaga il destino e le assenze, confermandosi come una delle voci più originali e profonde della narrativa contemporanea.

Il calendario della rassegna va dal 24 aprile al 9 giugno e vedrà la partecipazione di autori di rilievo del panorama letterario italiano come Kristine Maria Rapino e Valentina Di Ludovico, vincitrice del Premio Nabokov.

L’ingresso all’evento del 1 aprile è libero e gratuito e prevede un calice di vino della cantina Cataldi Madonna offerto ai partecipanti. Per informazioni dettagliate sul programma e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori tramite WhatsApp ai numeri 3755678433 o 3280883295.

L’edizione di quest’anno del “Maggio dei Libri” si preannuncia ricca di eventi e proposte culturali di alto livello, confermando Ortona come destinazione imperdibile per gli amanti della letteratura e della cultura in generale.

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